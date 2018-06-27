В администрации СИЗО Симферополя заявили, что не могут отпустить
украинского активиста Игоря Мовенко в связи с тем, что им не
доставили приговор "Севастопольского городского суда", которым
настоящий срок заключенного за комментарий в соцсети "ВКонтакте"
изменили на условный. Вчера "Севастопольский городской суд" вынес
Мовенко новый приговор в виде одного года условно с испытательным
сроком Фото: ru.krymr В администрации СИЗО пояснили, что Мовенко не
освободили в связи с тем, что в учереждения не доставили приговор
российского "Севастопольского городского суда", которым настоящий
срок Мовенко изменили на условный.Встретить мужчину приехали жена
Валентина Мовенко и местные активисты. На протяжении дня жена
часто уточняла причины задержки, на все уточняющие вопросы
сотрудники изолятора отвечали, что документы "еще не
привезли".Супруга Мовенко заявила, что намерена подать жалобу в
российскую прокуратуру Крыма на бездействие администрации СИЗО.Дело
против Мовенко завели в апреле 2017 года на основании его
комментариев под опросом "Что нужно сделать в первую очередь,
когда Крым вернется в Украину?" в соцсети "ВКонтакте" в группе
"Крым – Украина".За это 4 мая 2018 года Мовенко приговорили к
двум годам колонии.Вчера "Севастопольский городской суд" вынес
ему новый приговор в виде одного года условно с испытательным
сроком.
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