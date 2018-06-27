В администрации СИЗО Симферополя заявили, что не могут отпустить украинского активиста Игоря Мовенко в связи с тем, что им не доставили приговор "Севастопольского городского суда", которым настоящий срок заключенного за комментарий в соцсети "ВКонтакте" изменили на условный. Вчера "Севастопольский городской суд" вынес Мовенко новый приговор в виде одного года условно с испытательным сроком Фото: ru.krymr В администрации СИЗО пояснили, что Мовенко не освободили в связи с тем, что в учереждения не доставили приговор российского "Севастопольского городского суда", которым настоящий срок Мовенко изменили на условный.Встретить мужчину приехали жена Валентина Мовенко и местные активисты. На протяжении дня жена часто уточняла причины задержки, на все уточняющие вопросы сотрудники изолятора отвечали, что документы "еще не привезли".Супруга Мовенко заявила, что намерена подать жалобу в российскую прокуратуру Крыма на бездействие администрации СИЗО.Дело против Мовенко завели в апреле 2017 года на основании его комментариев под опросом "Что нужно сделать в первую очередь, когда Крым вернется в Украину?" в соцсети "ВКонтакте" в группе "Крым – Украина".За это 4 мая 2018 года Мовенко приговорили к двум годам колонии.Вчера "Севастопольский городской суд" вынес ему новый приговор в виде одного года условно с испытательным сроком. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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