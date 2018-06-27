В ходе специального заседания в Гааге две трети государств-членов организации (82/24) проголосовали за то, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Iнициатором голосования выступила Великобритания, заявив, что такое решение позволит "указать пальцем на организацию или государство, которое, по их мнению, несет ответственность".



В свою очередь Россия отметила, что голосование ставит будущее самой организации под вопросом.

"ОЗХО - это "Титаник", который протекает и начал утонуть", - заявил журналистам министр промышленности РФ Георгий Каламанов.



Несмотря на положительное голосование пока не известно, как ОЗХО должна выполнять новые для себя полномочия.



Как сообщал Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения бомб с хлором во время февральской атаки на сирийский город Серакиб, который контролировался силами, воюющими против режима Башара Асада.



Напомним, эксперты Организации по запрещению химического оружия заявили, что семью Скрипаля в британском Солсбери отравили несколькими миллиграммами "Новичка".







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