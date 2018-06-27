|ОЗХО позволили называть виновных в химических атаках
|27.06.2018 19:33
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В ходе специального заседания в Гааге две трети государств-членов организации (82/24) проголосовали за то, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
Iнициатором голосования выступила Великобритания, заявив, что
такое решение позволит "указать пальцем на организацию или
государство, которое, по их мнению, несет ответственность".
"ОЗХО - это "Титаник", который протекает и начал утонуть", -
заявил журналистам министр промышленности РФ Георгий
Каламанов.