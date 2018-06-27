Известная украинская певица и победительница "Евровидения 2016" Джамала вместе со своим супругом Бекиром Сулеймановым празднуют третий месяц со дня рождения сына, сообщает РБК-Украина . Стоит отметить,что в честь праздника певица опубликовала трогательное семейное фотона своей странице в соцсети Instagram. "Добрый день, Львов! "Джазмены" прибыли! #три месяца Эмиру Рахману" - подписала снимок исполнительница. Как сообщал svodka.net.uа ранее, с приходом весны и рождением малыша известная украинская певица Джамала решила изменить свой имидж и остригла волосы . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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