Часть закона об Институте нацпамяти Польши, которая касается украинских националистов, Сейм не менял. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Польский Сейм принял изменения в закон об Институте нацпамяти Фото: EPA Законопроект поддержали 388 депутатов Сейма, 25 были против, а пять воздержались.Внести изменения утром в среду предложил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Согласно им, в законе отменяется ст. 55а, которая предусматривала уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечностиТакже отменена ст. 55b, согласно которой к ответственности за такие преступления могли быть привлечены и поляки, и иностранцы.Теперь изменения должен одобрить польский Сенат.Моравецкий отметил, что польское правительство не отказывается от защиты "доброго имени Польши", но в закон надо было вести "небольшие коррективы" для улучшения отношений с партнерами, в частности – с Израилем.При этом часть закона об Институте нацпамяти Польши, которая касается украинских националистов, Сейм не менял.26 января польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти, между которых были статьи 55a и 55b. Также согласно изменениям, запрещается использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши.Кроме этого, законом предусмотрена уголовная ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Любой гражданин Польши или иностранец, нарушивший эти нормы, мог быть оштрафован или лишен свободы на срок до трех лет. Исключение было сделано для художественных произведений и научных дискуссий.В ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат.В МИД Израиля заявили, что закон "оспаривает историческую правду". Государственный департамент США призвал Варшаву пересмотреть документ. В ОБСЕ посчитали, что закон ограничивает свободу выражения взглядов.Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического".6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал документ и отправил его в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли он свободу слова и убеждений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки польши польский институте украинских сейм Теги: мир