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Польский Сейм отменил уголовную ответственность за обвинения поляков в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны
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27.06.2018 19:37
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Часть закона об Институте нацпамяти Польши, которая касается
украинских националистов, Сейм не менял. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Польский Сейм принял изменения в
закон об Институте нацпамяти Фото: EPA Законопроект поддержали 388
депутатов Сейма, 25 были против, а пять воздержались.Внести
изменения утром в среду предложил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Согласно им, в законе отменяется ст. 55а, которая предусматривала
уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в
преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве
нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против
человечностиТакже отменена ст. 55b, согласно которой к
ответственности за такие преступления могли быть привлечены и
поляки, и иностранцы.Теперь изменения должен одобрить польский
Сенат.Моравецкий отметил, что польское правительство не
отказывается от защиты "доброго имени Польши", но в закон надо было
вести "небольшие коррективы" для улучшения отношений с партнерами,
в частности – с Израилем.При этом часть закона об Институте
нацпамяти Польши, которая касается украинских националистов, Сейм
не менял.26 января польский Сейм проголосовал за поправки к
закону об Институте национальной памяти, между которых были статьи
55a и 55b. Также согласно изменениям, запрещается использовать
словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей,
существовавших на территории оккупированной Германией Польши.Кроме
этого, законом предусмотрена уголовная ответственность за отрицание
участия украинских националистов и членов украинских организаций,
сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против
поляков в 1925–1950 годах. Любой гражданин Польши или
иностранец, нарушивший эти нормы, мог быть оштрафован или лишен
свободы на срок до трех лет. Исключение было сделано для
художественных произведений и научных дискуссий.В ночь на 1
февраля законопроект одобрил польский Сенат.В МИД Израиля
заявили, что закон "оспаривает историческую правду".
Государственный департамент США призвал Варшаву пересмотреть
документ. В ОБСЕ посчитали, что закон ограничивает
свободу выражения взглядов.Верховная Рада Украины приняла
заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять
действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух
тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и
коммунистического".6 февраля президент Польши Анджей
Дуда подписал документ и отправил его в Конституционный
суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли он свободу слова и
убеждений.
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