Граждане Украины, которые проживают в оккупированном Крыму, смогут получать загранпаспорта в Олешковской районной государственной администрации Херсонской области, где открылся кабинет предоставления админуслуг, передает со ссылкой на сообщение представительства Президента Украины в АРК в Facebook.

"В Олешковской районной государственной администрации Херсонской области открылся кабинет предоставления административных услуг в котором граждане Украины, проживающие на ВОТ Украины в Крыму могут получать паспорта граждан Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Напомним, абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира