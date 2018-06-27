Лидер "Океан Ельзи" вряд ли выиграет грядущие президентские выборы, если будет баллотироваться.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина, передает со ссылкой на .

Нету шансов выиграть выборы и у комика Владимира Зеленского, отметила она. Разве что вокруг Вакарчука объединятся все демократические силы. Но несколько процентов, необходимых для выхода во второй тур, оба могут забрать у лидеров гонки.

"У Юлии есть значительный отрыв от других кандидатов, в том числе, и от второго места, которое занимает "славный полковник" , подтверждающие опросы. С другой стороны, у всех лидеров социологических опросов рейтинги невысоки. Если посмотреть на абсолютные значения - то у это 11% голосов. Это не лидерские проценты. Поэтому все не очень надежно", - говорит знаток.

Многие украинцы не определились со своим выбором, отметила социолог.

"Выбор украинский зависеть прежде только от самого характера кампании кандидатов. Единственное исключение - Порошенко. Его результат зависит не столько от избирательной кампании, сколько от ситуации в обществе. Если будет экономический рост, будут повышаться зарплаты и пенсии, то он будет иметь шанс. Если этого не будет, то и шансов будет меньше", - говорит Бекешкина.

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