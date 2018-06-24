Національний банк України спрощує проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют. З цією метою Правління Національного банку внесло зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

По-перше, Національний банк спрощує оформлення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.

Досі банки повинні були оформлювати два паперові примірники квитанції про здійснення такої операції – один для клієнта, один для зберігання в банку. В подальшому банки зможуть оформлювати квитанції про валютно-обмінну операцію не лише в паперовій формі, а і в електронному виді. Відповідно банки отримають можливість зберігати відповідні документи в електронній формі. Також за згодою клієнта банк матиме можливість не оформлювати клієнту паперовий документ.

В свою чергу, інші фінансові установи, що здійснюють обмін валют, наразі зобов’язані оформлювати два паперові примірника квитанції та два паперових розрахункових документа, що друкується реєстратором розрахункових операцій (РРО). В подальшому вони оформлюватимуть для клієнтів валютно-обмінні операції тільки одним документом – документом, який друкується РРО. Відповідно. вони не будуть видавати клієнтам квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції.

При цьому і банки, і фінансові установи не будуть вимагати підпис клієнта на квитанції або документі РРО, якщо сума валютно-обмінної операції буде менша ніж 150 тис. грн.

По-друге, Національний банк надає можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв.

По-третє, у зв’язку із розвитком електронного документообігу та для сприяння розповсюдженню безпаперових технологій банки та фінансові установи отримають можливість оформлювати звітну документацію з валютно-обмінних операцій у вигляді електронного документа.

Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України № 63 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 07 червня 2018 року. Вони набувають чинності з 01 липня 2018 року.

Для впровадження нових вимог, що стосуються застосування РРО під час проведення обміну валют через платіжні пристрої та оформлення відповідних розрахункових документів РРО, квитанцій та чеків банкомата, фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період. Протягом другого півріччя поточного року вони будуть оформлювати валютно-обмінні операції згідно із порядком, що діяв досі. Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 01 січня 2019 року.