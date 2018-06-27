Представитель РФ в трехсторонней контактной группе в Минске Борис
Грызлов заявил об "упорном торможении" реализации Минских
соглашений украинской стороной. Грызлов считает, что
участникам конфликта на Донбассе нужна амнистия Фото: ЕРА По
его мнению, прогресс в урегулировании "объективно выгоден" всем
"здоровым" политическим силам Украины.Грызлов заявил об "упорном
торможении" украинской стороной реализации Минских соглашений. По
его словам, речь идет о введении особого статуса Донбасса по
"формуле Штайнмайера" и амнистии участников конфликта.Вооруженный
конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.Переговоры об урегулировании конфликта проходят в
трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а
также в нормандском формате – с участием представителей
Украины, Франции, Германии и России.27 июня 2018 года трехсторонняя
контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при
участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской
областей на заседании в Минске договорилась о бессрочном и
устойчивом режиме прекращения огня с 1 июля.
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