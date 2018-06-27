Представитель РФ в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил об "упорном торможении" реализации Минских соглашений украинской стороной. Грызлов считает, что участникам конфликта на Донбассе нужна амнистия Фото: ЕРА По его мнению, прогресс в урегулировании "объективно выгоден" всем "здоровым" политическим силам Украины.Грызлов заявил об "упорном торможении" украинской стороной реализации Минских соглашений. По его словам, речь идет о введении особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера" и амнистии участников конфликта.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Переговоры об урегулировании конфликта проходят в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.27 июня 2018 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей на заседании в Минске договорилась о бессрочном и устойчивом режиме прекращения огня с 1 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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