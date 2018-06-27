Земельный участок такого учебного заведения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Сегодня, к сожалению, есть проблема, когда не хватает детских садов. Особенно в крупных городах, где центральные районы ущильняються и часто не хватает места для размещения больших отдельных детских садов. Поэтому темпы жилищного строительства превышают развитие такой социальной инфраструктуры и нужно эту ситуацию выравнивать . Сейчас для комфорта людей мы в ДБН по дошкольных учебных заведений прописали норму, позволяющую проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады на первых этажах жилых зданий" , - отметил он.

Парцхаладзе утверждает, что эти небольшие детсады будут удобными для родителей и детей.

При размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ДБН по жилых домов. Кроме этого, земельный участок такого учебного заведения должна быть отделена забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома. Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений встроенно-пристроенного и встроенного дошкольного учреждения должен соответствовать требованиям ДБН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.

Согласно новому ДБН, размещение дошкольных учебных заведений допускается в виде:

встроенных помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей дошкольного возраста в 1-2 этажи жилых домов;

встроенных дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест (2-4 группы) в 1-2 этажи жилых домов;

встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп) в 1-2 этажи жилых домов;

пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп) к глухим торцам жилых домов.

Кроме этого, в новом ДБН по дошкольных учебных заведений вводится ряд изменений для улучшения комфорта и безопасности детей. В частности, это касается обязательного обустройства инклюзивного пространства в помещениях и внедрение энергосберегающих технологий и материалов.

Фото: minregion.gov.ua

Новый ДБН вступает в силу с 1 октября 2018 года. Полный текст обновленного ДБН размещен на сайте Минрегиона.