|Минрегионстрой позволил обустраивать детсады в жилых домах
|27.06.2018 19:45
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Земельный участок такого учебного заведения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого домаНовые Государственные строительные нормы В.2.2-4-2018 "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования" позволяют располагать в жилых домах встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные учебные заведения.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
"Сегодня, к сожалению, есть проблема, когда не хватает детских садов. Особенно в крупных городах, где центральные районы ущильняються и часто не хватает места для размещения больших отдельных детских садов. Поэтому темпы жилищного строительства превышают развитие такой социальной инфраструктуры и нужно эту ситуацию выравнивать . Сейчас для комфорта людей мы в ДБН по дошкольных учебных заведений прописали норму, позволяющую проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады на первых этажах жилых зданий", - отметил он.
Парцхаладзе утверждает, что эти небольшие детсады будут удобными для родителей и детей.
При размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ДБН по жилых домов. Кроме этого, земельный участок такого учебного заведения должна быть отделена забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома. Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений встроенно-пристроенного и встроенного дошкольного учреждения должен соответствовать требованиям ДБН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.
Согласно новому ДБН, размещение дошкольных учебных заведений допускается в виде:
Кроме этого, в новом ДБН по дошкольных учебных заведений вводится ряд изменений для улучшения комфорта и безопасности детей. В частности, это касается обязательного обустройства инклюзивного пространства в помещениях и внедрение энергосберегающих технологий и материалов.
Фото: minregion.gov.ua
Новый ДБН вступает в силу с 1 октября 2018 года. Полный текст обновленного ДБН размещен на сайте Минрегиона.
Напомним, Министерство юстиции запустило пилотный проект, по которому регистраторы в роддомах будут иметь планшеты и помогать матерям в палатах оформлять необходимые документы, в том числе и для регистрации в детсад.