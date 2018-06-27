Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Администрации Президента Российской Федерации для реализации гарантий беспрепятственного посещения ею украинских политзаключенных, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы секретариата омбудсмена.

"Уполномоченный Людмила Денисова обратилась к Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию гарантий, данных Президентом РФ, о беспрепятственном посещении украинским Омбудсменом удерживаемых граждан Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается в обращении, Денисова констатировала, что данные ей президентом РФ Владимиром Путиным гарантии о беспрепятственном допуске без каких-либо предварительных условий в украинских политзаключенных в настоящее время не реализованы.

Кроме того, она обратила внимание, что заключенные на территории РФ и аннексированного Крыма граждане Украины - Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи. Состояние их здоровья ухудшается с каждым днем, что несет существенную угрозу их жизни.

Ранее Денисовой отказали во встрече с Сущенко.

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