Резолюция, которую намерена принять Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам дебатов об украинских политзаключенных, станет дополнительным элементом политического давления на Россию, отметил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кулеба: Пока нет политического давления со всех сторон, Россия не реагирует Фото: Dmytro Kuleba / Facebook "Тот проект, который я видел, он очень четкий и жесткий, называет вещи своими именами, возлагает ответственность на Россию и призывает ее сделать конкретные шаги, чтобы прекратить преследования и удержания наших политических заключенных", – сказал он.По словам Кулебы, в документе есть упоминание о голодовке."Есть пункт о том, что Россия не имеет права принудительно кормить Олега Сенцова и любого другого заключенного, который объявил голодовку", – отметил он.Кулеба подчеркнул, что это "очень специфически и детально описано"."Резолюция, если она будет принята, станет еще одним элементом политического давления на Россию, потому что у нас уже есть опыт отношений с Российской Федерацией и мы знаем, что, пока нет шума, пока нет политического давления со всех сторон, Россия не реагирует", – заявил представитель Украины при Совете Европы.25 июня глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что ему удалось убедить Бюро ПАСЕ провести во время летней сессии ассамблеи дебаты об украинских политзаключенных. Они состоятся 28 июня.25–29 июня в Страсбурге (Франция) пройдет летняя сессия ПАСЕ. Она стартует в 11.30 (12.30 по Киеву). Сегодня должны избрать нового главу ассамблеи и утвердить окончательную повестку дня сессии. В проекте указано, что поступил требование на срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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