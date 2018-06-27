В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердила приверженность сторон режиму прекращения огня с 1 июля 2018 года

Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 года; подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей" , - заявила Олифер после заседания ТКГ в Минске в среду.

Она отметила, что для того, чтобы этот "режим перемирия" заработал по-настоящему, необходимо выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений.

"Обеспечение полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия для мониторинга и верификации СММ ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности, прежде только со стороны РФ возврат НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014 года, мониторинг и верификация районов, которые должны быть освобождены от тяжелого вооружения и военной техники и которые расположены в границах н. п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, обеспечение отвода тяжелого вооружения, а также танков, артиллерии, минометов НВФ ОРДЛО соответственно с Минскими соглашениями" , - отметила пресс-секретарь Леонида Кучмы.

По ее словам, должен быть постоянный мониторинг СММ ОБСЕ территорий вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, а также должны быть созданы зоны безопасности в районах, расположенных рядом с российско-украинской госграницей.