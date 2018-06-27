Двумя поединками завершились соревнования группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете F, передает

Главной сенсацией чемпионата стал тот факт, что действующий чемпион мира Германия не смогла выйти в плей-офф. В игре с Южной Кореей команда Лева уступила 0:2. Причем оба мяча были забиты в ворота "бундестим" в компенсированное арбитром время.

В параллельной игре Швеция разгромила Мексику 3:0. Голы забивали Аугустинссон, Гранквист с пенальти и автогол Альвареса.

Таким образом, квартет выиграли шведы - 6 очков, со второй позиции в 1/8 финала вышли мексиканцы. Германия оказалась на дне турнирной таблицы - 3 очка, а корейцы третьи - 3 балла.

Добавим также, соперники шведов и мексиканцев по следующему раунду соревнований определятся после матчей третьего тура в группе Е.

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