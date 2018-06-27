|За день трое украинских военных погибли в зоне боевых действий на Донбассе
|27.06.2018 20:01
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Один военный получил раненияблизко прифронтовой Богдановки Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков в среду, 27 июня, погибли трое украинских военных. В результате боев близко Водяного один военный получил ранение.
Фото: gettyimages.com
"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза с запрещенной минскими договоренностями оружия. В результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения. Потери врага уточняются. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять", - сообщает штаб ООС по состоянию на 18:00.
На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово и Талаковка, где боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие. Позиции ООС у Богдановка незаконные вооруженные формирования обстреливали 122-мм артиллерийскими снарядами.
"В результате вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранение несовместимые с жизнью", - информируют в штабе.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское позиции ООС обстреливались с 82-мм миномета.
На Донецком направлении боевики обстреливали позиции украинских военных у Марьинки из стрелкового оружия.
В 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" выразили соболезнования родным и близким погибших в бою собратьев. Павших бойцов обещают представить к государственным наградам.
Напомним, за прошедшие сутки, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.
Сегодня Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.