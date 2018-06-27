Один военный получил ранения

"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза с запрещенной минскими договоренностями оружия. В результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения. Потери врага уточняются. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять" , - сообщает штаб ООС по состоянию на 18:00.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово и Талаковка, где боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие. Позиции ООС у Богдановка незаконные вооруженные формирования обстреливали 122-мм артиллерийскими снарядами.

"В результате вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранение несовместимые с жизнью" , - информируют в штабе.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское позиции ООС обстреливались с 82-мм миномета. На Донецком направлении боевики обстреливали позиции украинских военных у Марьинки из стрелкового оружия. В 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" выразили соболезнования родным и близким погибших в бою собратьев. Павших бойцов обещают представить к государственным наградам. Напомним, за прошедшие сутки, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения .