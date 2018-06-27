Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) под председательством Жозе Нарсизо и Куньи Родригеш вынесла решение по делу итальянского "Милана", информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

Это дело было открыто главной следственной ИФКК в связи с нарушением клубом правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому "фэйр-плей", в первую очередь - соблюдения критериев безубыточности.

В результате "Милан" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (т.е. 2018/19 и 2019/20).

Отметим, что данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

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