Австралийские ученые провели исследование, в ходе которого
узнали, что декоративный табак Nicotiana alata обладает мощным
противовирусным свойством, сообщает hronika.info
По мнению исследователей, в листьях табака содержатся пептиды,
которые разрушают высокий слой возбудителей вируса Зика,
стафилококковой инфекции, энцефалита, кандидоза и других
бактериальных заболеваний. Особенно он будет полезен людям с
иммунодефицитами и тем, кто ведет больной образ жизни.
Но, стоит отметить, что если вести речь о курительном табаке,
который поставляет в организм человека еще и никотин, смолы и
другие канцерогенные вещества, то назвать его полезным не
повернется язык ни у одного ученого.
Тем временем, ученые из Гарварда убеждены, что курение табака
поддерживает сердце. Они объясняют это тем, что за последнее
десятилетие пропаганда отказа от курения повлияла на огромное
количество людей и они распрощались с вредной привычкой. Но
количество больных с сердечными и сосудистыми недугами почему-то не
уменьшилось, а продолжает расти во всем мире и даже там, где
курильщиков не так много в принципе.
В свою очередь шведские ученые и вовсе считают, что у детей
курильщиков реже встречаются заболевания органов дыхания, чем у
тех, чьи родители не курят. И к таким выводам ученые пришли, изучив
тысячи медицинских карт детей, их мам и пап.
Кроме этого, единственное, с чем соглашаются ученые - пользу
здоровью могут принести свежие табачные листья, а не тот табак,
который находится в сигаретах.
Как сообщал svodka.net ранее, за последнее время в
Украине значительно возросло количество курильщиков. По
сравнению с 2010 годом, 2017-й засвидетельствовал 20%-е
относительное сокращение доли населения, которое курит табак каждый
день.
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