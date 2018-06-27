Австралийские ученые провели исследование, в ходе которого узнали, что декоративный табак Nicotiana alata обладает мощным противовирусным свойством, сообщает hronika.info



По мнению исследователей, в листьях табака содержатся пептиды, которые разрушают высокий слой возбудителей вируса Зика, стафилококковой инфекции, энцефалита, кандидоза и других бактериальных заболеваний. Особенно он будет полезен людям с иммунодефицитами и тем, кто ведет больной образ жизни.



Но, стоит отметить, что если вести речь о курительном табаке, который поставляет в организм человека еще и никотин, смолы и другие канцерогенные вещества, то назвать его полезным не повернется язык ни у одного ученого.



Тем временем, ученые из Гарварда убеждены, что курение табака поддерживает сердце. Они объясняют это тем, что за последнее десятилетие пропаганда отказа от курения повлияла на огромное количество людей и они распрощались с вредной привычкой. Но количество больных с сердечными и сосудистыми недугами почему-то не уменьшилось, а продолжает расти во всем мире и даже там, где курильщиков не так много в принципе.



В свою очередь шведские ученые и вовсе считают, что у детей курильщиков реже встречаются заболевания органов дыхания, чем у тех, чьи родители не курят. И к таким выводам ученые пришли, изучив тысячи медицинских карт детей, их мам и пап.



Кроме этого, единственное, с чем соглашаются ученые - пользу здоровью могут принести свежие табачные листья, а не тот табак, который находится в сигаретах.

Как сообщал svodka.net ранее, за последнее время в Украине значительно возросло количество курильщиков. По сравнению с 2010 годом, 2017-й засвидетельствовал 20%-е относительное сокращение доли населения, которое курит табак каждый день.

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