У Путина появится новая возможность остаться у управления Россией практически на весь период жизни и поможет в этом ему реформированный Госовет — структура, которую он сам и учредил.

Это будет своеобразный ЦК правящей партии, на подобии ЦК КПСС.

Сразу несколько российских изданий сообщили, что управление по обеспечению деятельности Госсовета может возглавить Александр Харичев. Этот чиновник считается ближайшим соратником Сергея Кириенко, который курирует в администрации президента внутреннюю политику. Полномочия Кириенко были расширены по итогам мартовских выборов главы государства, и есть версия, что теперь одна из его главных задач — подготовка решений, которые позволят Путину остаться у власти после 2024 года. Предполагается, что Госсовет может сыграть в этом значительную роль: якобы Путин его и возглавит, сделав важнейшим государственным органом. «Медуза» рассказывает, что такое Госсовет и откуда взялись слухи о его будущем.

Что еще за Госсовет?

Учреждение Госсовета было одной из первых административных реформ Владимира Путина на посту президента России.

Лидеры регионов были недовольны, но быстро согласились на компромисс. «Все равно потребуется какой-то орган при президенте России, например, совет, состоящий из глав регионов», — сказал сразу после объявления о реформе тогдашний президент Татарстана Минтимер Шаймиев. И он был создан: 1 сентября 2000 года Путин подписал приказ об образовании Государственного совета, в который вошли руководители всех регионов страны.

Первое заседание состоялось 22 ноября того же года. На повестку дня был вынесен вопрос «О стратегии развития государства на период до 2010 года». Путин сказал, что Госсовет должен стать «единственной площадкой», где обсуждается политическая стратегия страны.

Местом заседаний выбрали Кремль. С одной стороны, это было символическое повышение статуса по сравнению со зданием Совета Федерации на Большой Дмитровке. А с другой — лишний раз демонстрировало, что губернаторы — только гости в президентской резиденции. В 2008 году, вскоре после избрания президентом, Дмитрий Медведев создал в своей администрации отдельное управление по обеспечению деятельности Госсовета.

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