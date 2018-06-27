По словам первого вице спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, кроме "вброса" по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова, никаких других новостей с журналистской конференции, организованной ОБСЕ и Национальным союзом журналистов Украины, нет. Геращенко: Чувствуют ли организаторы конференции ответственность, когда информационные гибридные вбросы против Сенцоваделаются в столице Украины, которая отчаянно борется за его освобождение, в 44 день его голодовки? Фото: rada.gov.ua Геращенко отметила, что "новые обстоятельства по делу Сенцова" были выпущены в массы на конференции в Киеве, организованной ОБСЕ и Национальным союзом журналистов Украины."Туда еще и провокационно наприглашали кучу пропагандистов из РФ, которых украинские спецслужбы прогнозируемо не пустили, что вызвало очередную волну "беспокойств" со стороны международных организаций. Не для этого ли и приглашали заведомо нежелательных в Украине пропагандистов-расжигателей войны, чтобы затем вновь публично журить Украину за "недопуск журналистов"? Примечательно, что на журналистской конференции гадкий вброс по Олегу сделал отнюдь не журналист. Как там оказался человек, далекий от журналистики и зачем?", - написала она.По словам политика, кроме "вброса по делу Сенцова" никаких других новостей с конференции нет."Что это было? И чувствуют ли организаторы ответственность, когда подобные информационные гибридные вбросы против Олега делаются в столице Украины, которая отчаянно борется за его освобождение, в 44 день его голодовки?", – добавила Геращенко. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1765506346870504 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня мужчина в военной форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме.По данным "Страны", на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.Один из организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на конференции о Сенцове, участник спланированной провокации.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые нюансы по делу Сенцова – это не вопрос Кремля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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