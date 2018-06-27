|Ирина Геращенко: Примечательно, что на журналистской конференции гадкий вброс по Сенцову сделал вовсе не журналист
|27.06.2018 20:08
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1765506346870504
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня мужчина в военной форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме.По данным "Страны", на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.Один из организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на конференции о Сенцове, участник спланированной провокации.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые нюансы по делу Сенцова – это не вопрос Кремля.
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