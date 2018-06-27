Погода, Новости, загрузка...
В Житомирской области пытались взорвать полицейского, - ФОТО
27.06.2018 20:08
В Житомирской области пытались взорвать полицейского, - ФОТО
К автомобилю работника полиции прикрепили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением
В Житомирской области пятеро участников преступной группы задержаны по подозрению в покушении на убийство полицейского.
В Житомирской области пытались взорвать полицейского, - ФОТО Фото: npu.gov.ua

Об этом сегодня, 27 июня, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, в течение весны этого года сотрудники криминальной полиции документировали преступную деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан.

"Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевщины, Житомирщины и Винницкой области. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями", - отмечают в полиции.

В мае этого года в Киевской области правоохранители задержали часть этой преступной группировки во время совершения ими аналогичного правонарушения. В полиции утверждают, что те участники, которые не были задержаны, начали угрожать правоохранителям. Так, работнику управления внутренней безопасности Житомирской области и некоторым работникам криминальной полиции поступали сообщения вроде "вы за это пострадаете".

"Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб", - рассказал Сергей Князев.

Он добавил, что за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.

По словам главы ведомства, вчера сотрудники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. Они нашли вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.

"На сегодня задержаны пять человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение по избранию меры пресечения. Относительно других участников группы - некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и другие страны. Но все дойдет до логического завершения. На такие дерзкие действия правонарушителей полиция Украины реагирует конкретно, жестко и мгновенно", - отметил Сергей Князев.

По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

  • Суд оставил под стражей фигуранта "дела Бабченко" Германа
  • СБУ задержала агента спецслужб РФ, который планировал убийство судьи

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить