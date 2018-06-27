|В Житомирской области пытались взорвать полицейского, - ФОТО
|27.06.2018 20:08
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К автомобилю работника полиции прикрепили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлениемВ Житомирской области пятеро участников преступной группы задержаны по подозрению в покушении на убийство полицейского.
Фото: npu.gov.ua
Об этом сегодня, 27 июня, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.
По его словам, в течение весны этого года сотрудники криминальной полиции документировали преступную деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан.
"Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевщины, Житомирщины и Винницкой области. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями", - отмечают в полиции.
В мае этого года в Киевской области правоохранители задержали часть этой преступной группировки во время совершения ими аналогичного правонарушения. В полиции утверждают, что те участники, которые не были задержаны, начали угрожать правоохранителям. Так, работнику управления внутренней безопасности Житомирской области и некоторым работникам криминальной полиции поступали сообщения вроде "вы за это пострадаете".
"Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб", - рассказал Сергей Князев.
Он добавил, что за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.
По словам главы ведомства, вчера сотрудники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. Они нашли вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.
"На сегодня задержаны пять человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение по избранию меры пресечения. Относительно других участников группы - некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и другие страны. Но все дойдет до логического завершения. На такие дерзкие действия правонарушителей полиция Украины реагирует конкретно, жестко и мгновенно", - отметил Сергей Князев.
По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua