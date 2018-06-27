К автомобилю работника полиции прикрепили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением

Об этом сегодня, 27 июня, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, в течение весны этого года сотрудники криминальной полиции документировали преступную деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан.

"Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевщины, Житомирщины и Винницкой области. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями" , - отмечают в полиции.

В мае этого года в Киевской области правоохранители задержали часть этой преступной группировки во время совершения ими аналогичного правонарушения. В полиции утверждают, что те участники, которые не были задержаны, начали угрожать правоохранителям. Так, работнику управления внутренней безопасности Житомирской области и некоторым работникам криминальной полиции поступали сообщения вроде "вы за это пострадаете" .

"Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб" , - рассказал Сергей Князев.

Он добавил, что за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.

По словам главы ведомства, вчера сотрудники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. Они нашли вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.

"На сегодня задержаны пять человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение по избранию меры пресечения. Относительно других участников группы - некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и другие страны. Но все дойдет до логического завершения. На такие дерзкие действия правонарушителей полиция Украины реагирует конкретно, жестко и мгновенно" , - отметил Сергей Князев.

По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua