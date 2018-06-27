В Украине начнет работать услуга по переносу абонентских номеров, предусматривающая изменение мобильного оператора с сохранением номера, ориентировочно с мая 2019 года. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передает

"НКРС вместе с операторами подвижной (мобильной) связи согласовала дату внедрения услуг по переносу абонентских номеров в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно ориентировочного плана предусматривается внедрение услуг по переносу абонентских номеров с 1 мая 2019 года.

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