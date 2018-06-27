За девять лет работы преступный онлайн кинотеатр "Оnlainfilm" вошел в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран, отметили в пресс-службе киберполиции. | Правоохранители провели одновременно пять санкционированных обысков в городе Хмельницкий Фото: cyberpolice.gov.ua Отмечается, что ресурс распространял информацию с нарушением авторских прав на протяжении девяти лет. За это время онлайн кинотеатр вошел в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран."Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышала 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышала 50 ТВ. Для анонимизации своих действий в сети злоумышленники использовали услуги обратной прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов расположенных во внутренней сети", – пояснили в пресс-службе.Правоохранители добавили, что они провели одновременно пять санкционированных обысков в городе Хмельницкий. В результате изъяли компьютерную технику и деньги."По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного Кодекса Украины", – сообщили в пресс-службе. фотогалерея (1 из 4) развернуть на весь экран Фото: cyberpolice.gov.ua Фото: cyberpolice.gov.ua Фото: cyberpolice.gov.ua Фото: cyberpolice.gov.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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