За девять лет работы преступный онлайн кинотеатр "Оnlainfilm" вошел
в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран,
отметили в пресс-службе киберполиции. | Правоохранители
провели одновременно пять санкционированных обысков в городе
Хмельницкий Фото: cyberpolice.gov.ua Отмечается, что ресурс
распространял информацию с нарушением авторских прав на протяжении
девяти лет. За это время онлайн кинотеатр вошел в пятерку самых
посещаемых сайтов на территории нескольких стран."Ежедневно сайт
посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество
просмотров видео превышала 2 миллиона. Общий объем видеофайлов,
размещенных на сайте, превышала 50 ТВ. Для анонимизации своих
действий в сети злоумышленники использовали услуги обратной
прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы
клиентов из внешней сети на один или несколько серверов
расположенных во внутренней сети", – пояснили в
пресс-службе.Правоохранители добавили, что они провели одновременно
пять санкционированных обысков в городе Хмельницкий. В результате
изъяли компьютерную технику и деньги."По данному факту проводится
досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права
и смежных прав) Уголовного Кодекса Украины", – сообщили в
пресс-службе. фотогалерея (1 из 4)
Фото: cyberpolice.gov.ua Фото: cyberpolice.gov.ua Фото:
cyberpolice.gov.ua Фото: cyberpolice.gov.ua
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