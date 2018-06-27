На суде Безрук выглядел плохо, с журналистами общаться отказался, на вопрос судьи отвечал нечетко и короткими фразами, его речь была путаной, и он все время просил адвоката выразить позицию их стороны, передает КП.ua.

Адвокат Дарья Назарекно пояснила, что ее клиент перед убийством якобы не спал 2 недели, и все, о чем просил в райотделе - дать ему возможность заснуть.

"Он говорил следователю, что 14 суток не спал, находился на даче своей жены вместе с убитым Соловьевым. Что он там делал с ним, тайна покрытая мраком. Затем он обратился в райотдел - "Освободите меня от Соловьева", никто ничего не сделал" , - рассказала .

Также, по ее словам, ранее Безрук написал в полицию заявление, что опасается угроз со стороны Соловьева.

"Я считаю, что ему нужно назначить психологическую экспертизу. Он говорит:"Я ехал с целью его убить", но он не может объяснить, как это произошло. Это убийство непонятное, это случайность какая-то со стороны Безрука", - добавила .

На своей странице в социальной сети Олег Соловьев писал, что увлекается саморазвитием, тайнами подсознания, медитациями. Также убитый публиковал картинки и ссылки странного содержания.

Также Дарья объяснила, откуда у подозреваемого Безрука в машине оказалась такая большая сумма - $200 тыс.

"Его жена пережила аннексию Крыма, ее родственники были вынуждены продать жилье, в машине были ее деньги", - объяснила адвокат.

Трагедия произошла 24 июня в одной из многоэтажек на ул. Академика Павлова. В квартире правоохранители обнаружили убитую семейную пару и их раненую дочь.

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