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Китаец, делая предложение девушке, случайно поджег отель
27.06.2018 20:23
Когда он вернулся, номер отеля был охвачен пламенем, из окна вырывался густой черный дым и везде были пожарные.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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