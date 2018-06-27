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Китаец, делая предложение девушке, случайно поджег отель
27.06.2018 20:23
Когда он вернулся, номер отеля был охвачен пламенем, из окна вырывался густой черный дым и везде были пожарные.
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Теги:
мир
события
украина
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