Полиция обнаружила брошенное транспортное средство, на котором вместе с женщиной передвигался осужденный, который сегодня сбежал из зала Миргородского райсуда. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает .

"По последним данным, полиция обнаружила брошенное транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной. Беглецы передвигаются пешком в пределах Миргородского района. Поэтому полиция призывает местных жителей быть максимально осторожными!" - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция призвала не останавливаться по требованию незнакомцев, не подвозить их, не впускать в дома, а также избегать любых контактов с неизвестными лицами.

"В случае, если вы увидите похожего по описанию человека (возможно, вместе со спутницей), ни в коем случае не пытайтесь поймать его самостоятельно. Немедленно вызывайте полицию - "102", - отметили в ГУНП.

Напомним, преступник сбежал из зала Миргородского районного суда Полтавской области. Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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