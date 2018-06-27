Отношения между США и Евросоюзом находятся "под огромным давлением" из-за политики американского президента Дональда Трампа, считает глава Европейского совета Дональд Туск. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Туск: Разделение выходит за рамки торговли Фото: ЕРА "Обсуждая миграцию или реформу еврозоны, важно помнить о геополитическом контексте после саммита G7 в Канаде. Несмотря на наши неустанные усилия по сохранению единства Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента [США Дональда] Трампа", – написал он.Туск считает, что "разделение выходит за рамки торговли"."Поделюсь с вами своей политической оценкой происходящего. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшим сценариям", – заявил глава Евросовета.Саммит G7 в канадском городе Ла-Мальбе проходил на фоне экономических разногласий США с Евросоюзом и Канадой, вызванных тем, что 1 июня вступили в силу новые американские пошлины на ввоз стали и алюминия.Американский президент также отказался подписывать совместное коммюнике по итогам встречи G7. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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