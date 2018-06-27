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Туск заявил, что Евросоюзу следует быть готовым к "наихудшим сценариям" в отношениях с США
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27.06.2018 20:24
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Отношения между США и Евросоюзом находятся "под огромным давлением"
из-за политики американского президента Дональда Трампа, считает
глава Европейского совета Дональд Туск. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Туск: Разделение выходит за рамки
торговли Фото: ЕРА "Обсуждая миграцию или реформу еврозоны, важно
помнить о геополитическом контексте после саммита G7 в Канаде.
Несмотря на наши неустанные усилия по сохранению единства Запада,
трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за
политики президента [США Дональда] Трампа", – написал он.Туск
считает, что "разделение выходит за рамки торговли"."Поделюсь с
вами своей политической оценкой происходящего. Я считаю, что,
надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшим
сценариям", – заявил глава Евросовета.Саммит G7 в канадском
городе Ла-Мальбе проходил на фоне экономических разногласий США с
Евросоюзом и Канадой, вызванных тем, что 1 июня вступили в
силу новые американские пошлины на ввоз стали и
алюминия.Американский президент также отказался подписывать
совместное коммюнике по итогам встречи G7.
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