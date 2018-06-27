Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента связал провал национальной сборной по футболу на чемпионате мира - 2018 по размещением команды в Чечне, передает со ссылкой на .

Депутаты отметили, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоит отвлекать нападающего сборной Мохаммеда Салаха и чествовать его званием почетного гражданина республики, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

В рамках расследования будет проверена целесообразность размещения команды в Грозном - далеко от городов, где проходили матчи сборной. Также чиновники проверят, почему на базу в Грозном были допущены актеры и бизнесмены.

Лидер сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах получил награду от Рамзана Кадырова. Нападающий стал почетным гражданином Чечни. В Грозном для игроков сборной Египта организовали специальную ужин.

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