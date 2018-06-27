Россия действует на Донбассе так, как действовала во время незаконной аннексии Крыма, считает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Волкер: Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины Фото: ЕРА "В случае с Украиной то, что мы видим – это не этнический конфликт, это не локальный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между россиянами и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины", – сказал он.По словам Волкера, на Донбассе происходит "что-то подобное" незаконной аннексии Крыма Россией.Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине считает, что решить проблему Донбасса могли бы миротворческие силы ООН, "которые создадут безопасную ситуацию на Донбассе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены Минские соглашения".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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