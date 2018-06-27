|
Волкер о Донбассе: Это не конфликт между россиянами и украинцами, это конфликт между государством и государством
|
27.06.2018 20:32
|
Россия действует на Донбассе так, как действовала во время
незаконной аннексии Крыма, считает спецпредставитель
Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Волкер: Это конфликт, в
котором Россия размещает свои силы на территории Украины Фото: ЕРА
"В случае с Украиной то, что мы видим – это не этнический
конфликт, это не локальный конфликт, это не гражданская война, это
не конфликт между россиянами и украинцами. Это конфликт между
государством и государством. Это конфликт, в котором Россия
размещает свои силы на территории Украины", – сказал он.По
словам Волкера, на Донбассе происходит "что-то подобное" незаконной
аннексии Крыма Россией.Спецпредставитель Госдепартамента США по
Украине считает, что решить проблему Донбасса могли бы
миротворческие силы ООН, "которые создадут безопасную ситуацию на
Донбассе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены
Минские соглашения".Россия аннексировала Крым и Севастополь после
силовой блокады украинских воинских частей и незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт
в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.Украина, США и ряд других государств обвиняют
Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании
регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках
им оружия и финансовой поддержке. Российское
руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ
не является стороной противостояния.Украинская сторона часто
заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне
АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют
российские добровольцы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира