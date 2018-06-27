Вода на 96 украинских пляжах опасна для купания.

Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья МЗ, основываясь на результатах исследования воды 15-21 июня. Подготовили перечень пляжей во всех облас Украины, где нельзя купаться, передает со ссылкой на .

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ

с. Глуховцы, Рекреационная зона ставок, Козятиський район

Казатин, Рекреационная зона ставок №5

Казатин, Рекреационная зона "Водокачка"

Погребище, Рекреационная зона место отдыха, р. Рось

Винница, Пляж Центральный

Винница, Рекреационная зона "Вишенское озеро"

с.Флорине, рекреационная зона "Анталька", г. Дохно

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

пгт Михайловка, рекреационная зона, пруд

Луцк, Центральный пляж, р.Стир

Луцк, пляж "Теремной", г. Сапалаевка

с. Соловичи, оз.Велище

Ковель, рекреационная зона, p. Турия водохранилище

Ковель, городской пляж, р. Турия

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Мариуполь, пляж "Центральный"

Мариуполь, Городской пляж "Левобережный"

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Новомосковск, Детский пляж

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пгт. Стоянка, рекреационная зона, p. Толстая

Коростень, рекреационная зона ул. древлянская

Новоград-Волынский, городской пляж по ул.Богуна

Новоград-Волынский, рекреационная зона "Провалка" по 3-му переулок Чехова, p. Смолка

Барановка, Рекреационная зона "Заречье"

Чуднов, р. Тетерев (перед мостом)

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Ворочево Перечинского района, Место для купания "Дичка", р. Уж

Перечин, Место для купания "Залив", р. Уж - закарпатская

Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица - закарпатская

Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица

Мукачево, Парк Победы, р. Латорица

Мукачево, район монастыря

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Запорожье, Общественный пляж "Центральный"

Энергодар, городской пляж "Солнечный"

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, p. Роська

смт.Иванкив, Рекреационная зона: р.Тетерев

Вышгород, ул.Набережная, озеро

Вышгород, оз. "Бегемотик-2"

с. Вита-Почтовая, зона отдыха "Крючок", Каскад озер р.Сиверка

Васильков, Рекреационная зона, р. Стугна

Фастов, Рекреационная зона, p. Унава

пгт. Гребенки, Рекреационная зона, p. Пролив

Белая Церковь, Пляж микрорайона "Вокзальная", р. Рось

пгт. Ракетная, Рекреационная зона для отдыха населения, р.Рось

Мироновка, ул. , Рекреационная зона для отдыха населения, p. Росава

Богуслав, рекреационная зона для отдыха населения, ул. Мисайливська

с. Цибли Переяслав-Хмельницкий район, Пляж на Каневском водохранилище ДОЗ "Источник Надежды"

Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха "Лесное озеро"

Переяслав-Хмельницкий, Пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)

с. Кийлив Бориспольский район, Каневское водохранилище

с. Кийлив Бориспольский район, река Павловка

пгт. Долина, озеро "Рецево"

пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд"

пгт. Барышевка, зоны рекреации г.. Ст. Красиловка

Борисполь, озеро "Княжицкий"

Борисполь, озеро микрорайона "Нестеривка"

Борисполь, озеро УМБ-17

Борисполь, озеро "Олесницкого"

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кропивницкий, Место купания "Ковалевский пляж", Ингул

с. Петрово Знаменский район, Место купания и отдыха, Петровский пруд №1

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кременная, Зона рекреации, р.Красна

пгт. Беловодск Беловодский р-н, Зона рекреации, p. Деркул

Северодонецк, городской пляж, оз.Чисте

Северодонецк, пгт. Сироты, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня

Лисичанск, Пляж ставка в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод" Пролетарий ", ул. героев Сталинграда

Лисичанск, Зона рекреации, р-н лодочной станции, Северский Донец

смт.Сиротине, Луганская область озеро Кривенькое, пляж базы отдыха "У озера Кривенькое"

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Золочев, Озеро "Молодежное", парк "Здоровье"

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первомайск, городской пляж "Радуга"

Николаев, пляж "Стрелка", р. Ингул

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла

Полтава, пляж Шевченковского р-на, р. Ворскла

Кобеляки, Центральный пляж

Кременчуг, Пляж парке Воинов Интренационалистив

Кременчуг, Центральный городской пляж

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В РИВНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Радивилов, пляж, Искусственный стал

г.. Слоновка

Дубно, место массового отдыха, p. Иква

с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует)

Серны, городской пляж, р. Случ

с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Красная калина" р. Путиловка

Обаров, пляж ООО "Обароивинвест", стал

с.Кустин Ровенский р-н, пляж КЗ ДСОК "Электроник-Ровно", р.Горынь

Ровно, оз.Басив Угол, городской пляж

с. Гориньгрод, Река Горынь (вход в район)

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Тернополь, городской пляж, р. Серет,

Тернопольский пруд северо-западный берег

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

Черновцы, Городской пляж, р. Прут

В Николаеве в реке Южный Буг утонула 14-летняя девушка.Она на спор прыгнул с пирса у яхт-клуба и исчезла.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира