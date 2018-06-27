Утечка оружия из Донецкой области будет блокироваться с помощью современных технических решений. Об этом заявил Председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочей встречи в Бахмутском районе, передает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Князев отметил важность должного противодействия незаконному перемещению с территории проведения Операции огнестрельного оружия, боеприпасов и других опасных предметов и веществ.

"Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция продолжит внедрение современных технических решений", - отметил Председатель Нацполиции.

В пресс-службе отметили, что первым этапом совершенствования этой работы стало реформирование системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях. Количество стационарных блокпостов уменьшено. В то же время благодаря этому увеличено количество мобильных постов. Это позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах и ​​повысить уровень безопасности граждан.

"С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки гражданами правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, на линии разграничения началось переоборудование блокпостов.

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