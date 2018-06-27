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В Украине киберполиция прекратила работу одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Оnlainfilm
27.06.2018 20:39
За девять лет работы преступный онлайн-кинотеатр Оnlainfilm вошел в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран, отметили в пресс-службе киберполиции.   | Правоохранители провели одновременно пять санкционированных обысков в городе Хмельницком Фото: cyberpolice.gov.ua Отмечается, что ресурс распространял информацию с нарушением авторских прав на протяжении девяти лет. За это время онлайн-кинотеатр вошел в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран."Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети интернет, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТВ. Для анонимизации своих действий в сети злоумышленники использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов, расположенных во внутренней сети", – пояснили в пресс-службе.Правоохранители добавили, что они провели одновременно пять санкционированных обысков в городе Хмельницком. В результате изъяли компьютерную технику и деньги."По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в пресс-службе.фотогалерея (1 из 4)
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Фото: cyberpolice.gov.ua Фото: cyberpolice.gov.ua Фото: cyberpolice.gov.ua Фото: cyberpolice.gov.ua

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