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В оккупированном Крыму, несмотря на решение "суда", украинского активиста Мовенко не выпустили из СИЗО
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27.06.2018 20:47
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В администрации СИЗО Симферополя заявили, что не могут отпустить
украинского активиста Игоря Мовенко в связи с тем, что им не
доставили приговор "Севастопольского городского суда", которым
настоящий срок заключенного за комментарий в соцсети "ВКонтакте"
изменили на условный. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вчера "Севастопольский городской суд" вынес Мовенко новый
приговор в виде одного года условно с испытательным сроком Фото:
ru.krymr В администрации СИЗО пояснили, что не могут освободить
Мовенко в связи с тем, что в учреждение не доставили приговор
"Севастопольского городского суда", которым настоящий срок Мовенко
изменили на условный.Встретить мужчину приехали жена Валентина
Мовенко и местные активисты. На протяжении дня жена часто
уточняла причины задержки, на все уточняющие вопросы сотрудники
изолятора отвечали, что документы "еще не привезли".Супруга Мовенко
заявила, что намерена подать жалобу в российскую прокуратуру Крыма
на бездействие администрации СИЗО.Дело против Мовенко завели в
апреле 2017 года на основании его комментариев под
опросом "Что нужно сделать в первую очередь, когда Крым
вернется в Украину?" в соцсети "ВКонтакте" в группе "Крым –
Украина".За это 4 мая 2018 года Мовенко приговорили к двум годам
колонии.Вчера "Севастопольский городской суд" вынес ему новый
приговор в виде одного года условно с испытательным
сроком. Адвокат Мовенко Оксана Железняк утверждала,
что подсудимого могут выпустить из СИЗО уже на следующий день.
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