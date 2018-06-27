Дочка фронтмена группы Nirvana и певицы Кортни Лав Фрэнсис приобрела роскошный дом в 2011 году за $1,8 млн, сообщает Інформатор .

По данным источника, девушка купила особняк в традиционном испанском стиле, в 18 лет, когда получила наследство от своего отца.

Стоит отметить, что дом был построен в 1930 году известным архитектором Карлом Жюлем Вилом. После приобретения, американская художница оформила особняк в скромном стиле, винтажными светильниками, массивным камином, темным паркетом, а также потолками, украшенными деревянными балками и другими элементами декора в стиле солнечной Испании.

На данный момент Френсис хочет продать свой дом и выручить за него не менее $2,65 млн. Соответсвующее объявление появилось на портале недвижимости Trulia

Как сообщал svodka.net ранее, в сети появился грузинский кавер на известную во всем мире песню "Smells like teen spirit" рок-группы Nirvana.

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