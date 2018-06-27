27 июня в 21.00 в Москве на стадионе "Спартак" встретятся сборные
Сербии и Бразилии. Южноамериканцам для выхода в плей-офф довольно
ничьей, но победа даст больше шансов на выход с первого места.
Сербам необходимо только выигрывать. Издание "ГОРДОН" проведет
текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Команда Марсело проведет решающий
матч группового этапа Фото: ЕРА //
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Матч обслужит иранский арбитр Алиреза Фагани.Фаворит матча –
сборная Бразилии, коэффициент на ее победу в букмекерской конторе
William Hill составляет 1,50, на ничью – 4,00, на
Сербию – 7,00.
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