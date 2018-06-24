Служба внешней разведки просит Конституционный суд проверить закон о люстрации на соответствие основному закону, об этом говорится в сообщении Конституционного суда.

Соответствующие конституционное представление служба направила в суд.

В частности, ведомство просит Конституционный суд проверить, соответствуют ли статье 19 Конституции положения пункта 7 ч. 1, пункта 3 ч. 2 ст. 3, ч. 3 ст. 4, подпункта 1 пункта 2 заключительных и переходных положений закона «Об очищении власти».

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