По состоянию на 21 октября ГосЧС Украины зарегистрировала 423,4 тысячи вынужденных переселенцев из зоны АТО и аннексированного Россией Крыма, об этом сообщили в межведомственном координационном штабе при ГосЧС Украины.

В ведомстве отметили, что количество переселенцев из Крыма и Севастополя составило 18891 человек, в том числе 5298 детей, 1352 инвалидов и лиц пожилого возраста.

Сообщается, что из района проведения антитеррористической операции в другие регионы переселено 375764 человека, в том числе 115 337 детей, 76 178 инвалидов и лиц пожилого возраста.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия выделит 22 миллиона евро на поддержку жителей тех регионов Украины, которые пострадали от военного конфликта.

Напомним, 20 октября Рада приняла закон о внутренне перемещенных лицах. Согласно закону, переселенцев должны обеспечить "надлежащими условиям социальной адаптации, обеспечение временным жильем, содействие в трудоустройстве, продолжением получения образования".

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