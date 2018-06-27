Решение отстранить итальянский футбольный клуб "Милан" от участия в розыгрышах еврокубков в УЕФА объяснили нарушениями правил лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей". Футболисты "Милана" не сыграют в следующем сезоне в Лиге Европы Фото: ЕРА Такое решение вынесла следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов."Милан" наказали за нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и финансового "фэйр-плей". В сообщении отмечается, что речь в первую очередь идет о соблюдении критериев безубыточности.Таким образом, "Милан" не сможет играть в Лиге Чемпионов или Лиге Европы в сезонах 2018/2019 и 2019/2020.Итальянский клуб может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.В прошедшем сезоне в итальянской серии А команда из Милана заняла шестое место и могла бы играть в Лиге Европы УЕФА.В апреле 2017 года принадлежащая бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони компания Fininvest закрыла сделку по продаже 99,93% акций футбольного клуба "Милан" контролируемому пулом китайских инвесторов холдингу Rossoneri Sport Investment Lux. В общей сложности за акции "Милана" новые владельцы выплатили €740 млн, в том числе погасив долги клуба на €220 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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