Решение отстранить итальянский футбольный клуб "Милан" от участия в
розыгрышах еврокубков в УЕФА объяснили нарушениями правил
лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей". Футболисты
"Милана" не сыграют в следующем сезоне в Лиге Европы Фото: ЕРА
Такое решение вынесла следственная палата Инстанции УЕФА по
финансовому контролю клубов."Милан" наказали за нарушения правил
УЕФА по лицензированию клубов и финансового "фэйр-плей". В
сообщении отмечается, что речь в первую очередь идет о соблюдении
критериев безубыточности.Таким образом, "Милан" не сможет играть в
Лиге Чемпионов или Лиге Европы в сезонах 2018/2019 и
2019/2020.Итальянский клуб может обжаловать решение в Спортивном
арбитражном суде.В прошедшем сезоне в итальянской серии А команда
из Милана заняла шестое место и могла бы играть в Лиге Европы
УЕФА.В апреле 2017 года принадлежащая бывшему премьер-министру
Италии Сильвио Берлускони компания Fininvest закрыла сделку по
продаже 99,93% акций футбольного клуба "Милан" контролируемому
пулом китайских инвесторов холдингу Rossoneri Sport Investment
Lux. В общей сложности за акции "Милана" новые владельцы
выплатили €740 млн, в том числе погасив долги клуба на €220 млн.
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