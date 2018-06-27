Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил к 8 годам лишения свободы 57-летнего харьковчанина за развращение малолетних, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Харьковской области.

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова 57-летний харьковчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетних).

По информации пресс-службы, злоумышленнику назначили максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - 8 лет лишения свободы.

Жертвами мужчины стали трое мальчиков (2007, 2008 и 2006 г.р.).

Досудебным расследованием установлено, что первой жертвой стал мальчик 2007 года рождения. Мужчина увидел ребенка у школы летом 2016 года. На момент знакомства пострадавший учился в первом классе. Взрослый сначала просто поговорил с мальчиком. В разговоре выяснив, что малычик из многодетной семьи, которая имела тяжелое материальное положение, пригласил в гости, обещал помочь материально. Впоследствии, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать развратные действия (просматривал с ребенком порнографическое видео, касался, пытался снять одежду).

Уже в январе 2017 года преступник познакомился с младшим на год братом первой жертвы. Действовал по отработанной схеме: сначала прокрадывалось в доверие, а потом - развращал. В обоих случаях за молчание платил небольшие деньги.

Развратные действия продолжались пока в апреле в этом году не поднялся скандал в одном из бассейнов города. Подозреваемый во время посещения заведения наблюдал за тренировками детской группы. По окончании занятий шел за мальчиками в душевую и раздевалку и подглядывал за детьми. Несколько раз заводил беседу с одним из детей, пытаясь портить его. Однако мальчик испугался, убежал из раздевалки и рассказал все маме. Женщина вызвала полицию.

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