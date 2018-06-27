Сенсацией завершился матч, который Германия по прогнозам большинства должна с легкостью выиграть. Южная Корея обыграла Германию благодаря двум голам в добавленное, ко второму тайму, время.

Стало понятно, что в Германии будут проблемы уже в первом тайме. Когда одна вылазка корейцев в контратку завершилась опаснее получаса атак немцев перед этим. "Бундестим" играла слишком предсказуемо и просто. К такой игре соперники были готовы. Да, они владели мячом 74% игрового времени, так почти вся игра проходила на половине поля соперника, но это им дало в итоге? НИЧЕГО. Маленькие сборные научились играть против гигантов мирового футбола, научились грамотно позиционно обороняться. И результат получился более чем закономерным,передает со ссылкой на .

Отлично действовал в рамке ворот Чо Хьюн-Ву. Вратарь Южной Кореи пару раз откровенно спас свою команду. Но в большинстве эпизодов, ему просто нужно было быть надежным голкипером и вовремя выходить из ворот и фиксировать удары. И он с этой задачей полностью справился.

Но стоит только хвалить Корею. Сборная Германии на родине будет просто разорвана СМИ. За откровенно плохую игру, видсутнийсть креативных идей, не вызов Лероя Сане, за отсутствие плана Б. "Бундестим" абсолютно ничем не удивила, ни болельщиков, ни корейцев. Они играли предсказуемо и просто, бесспорно с мыслями, "рано или поздно забьем". Но и не получилось. В добавленное время Корея наконец забила, хотя должна была делать это раньше, но несколько неплохих контратак так и не были доведены до логического конца.

Германия бесславно и справедливо покидает турнир, действующий чемпион занял последнее место в группе. В 1/8 выходят шведы и мексиканцы, которые теперь обязаны поставить памятник "корейцам".

КМ-2018. Группа F. 3-й тур

Южная Корея - Германия - 2: 0

Гол: Ким Йон Гвон, 90 + 4, Сон Хин Мин, 90 + 6

Соперники Швеции и Мексики определятся сегодня в 21:00. В квартете E сыграют Сербия - Бразилия и Швейцария Коста-Рика. Три команды еще имеют неплохие шансы на выход, но не костариканцы, в них уже шансов нет. Победитель этой группы сыграет с Мексикой, а команда, занявшая второе место сыграет против Швеции. Gazeta.ua проведет онлайн трансляции всех поединков.

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