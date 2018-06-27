|Тонка талія і мініатюрні трусики: нове селфі Кім Кардашьян
|27.06.2018 21:25
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Звісно, титул королеви селфі в Instagram по праву належить 37-річній дружині Каньє Веста. Здавалося б, чим вона може ще здивувати після того, як знялася абсолютно голою в рекламі своїх парфумів? Але вона знайшла вихід!
Кім виставила фото зі своєї гардеробної, на якому вона сидить на підлозі в одній білизні.
Шанувальники в шоці:
«Ось ця талія! Вона так схудла!», «Шикарна фігура! Уявляю, скільки вона тренувалася заради такого результату», - пишуть підписники.
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