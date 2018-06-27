Не зважаючи на те, що скандальна світська левиця пообіцяла більше не робити селфі, підписники побачили нове "творіння" Кім.







Звісно, титул королеви селфі в Instagram по праву належить 37-річній дружині Каньє Веста. Здавалося б, чим вона може ще здивувати після того, як знялася абсолютно голою в рекламі своїх парфумів? Але вона знайшла вихід!



Кім виставила фото зі своєї гардеробної, на якому вона сидить на підлозі в одній білизні.







Шанувальники в шоці:



«Ось ця талія! Вона так схудла!», «Шикарна фігура! Уявляю, скільки вона тренувалася заради такого результату», - пишуть підписники.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



Меган Маркл показала вагітний животик

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на відпочинку разом з дітьми

Тіна Кароль налякала обличчям без макіяжу (ФОТО)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура вона селфі фото скільки уявляю Теги: роздягалка