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Тонка талія і мініатюрні трусики: нове селфі Кім Кардашьян
27.06.2018 21:25
Не зважаючи на те, що скандальна світська левиця пообіцяла більше не робити селфі, підписники побачили нове "творіння" Кім.



Звісно, титул королеви селфі в Instagram по праву належить 37-річній дружині Каньє Веста. Здавалося б, чим вона може ще здивувати після того, як знялася абсолютно голою в рекламі своїх парфумів? Але вона знайшла вихід!

Кім виставила фото зі своєї гардеробної, на якому вона сидить на підлозі в одній білизні.



Шанувальники в шоці:

«Ось ця талія! Вона так схудла!», «Шикарна фігура! Уявляю, скільки вона тренувалася заради такого результату», - пишуть підписники.

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