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О заявлении мужчины, который якобы передавал взрывчатку украинскому
политзаключенному Олегу Сенцову, много писали российские СМИ, а из
украинских изданий первой сообщила "Страна", отметила журналистка
Ирина Ромалийская. Ромалийская: Российским СМИ уже давно не верят.
Поэтому "легализуют" месседж "Сенцов – террорист" через
некоторые украинские СМИ Фото: Ирина Ромалийская / Facebook Она
отметила, что о заявлении на журналистской конференции в Киеве
мужчины в камуфляже, что он якобы передавал взрывчатку Сенцову.
писали российские СМИ, а из украинских изданий первой сообщила
"Страна"."Произошло это событие накануне, на конференции ОБСЕ по
свободе слова. Вот представляете себе это мероприятие, да? Встает
человек в камуфляже и вдруг, когда весь мир давит на президента РФ
Владимира Путина с требованием освободить украинского режиссера
Олега Сенцова, говорит: "Так это же я возил взрывчатку Сенцову!"
"Страна" называет это "сенсационным признанием". Замечу – это
формулировка в новости с ярко выраженным эмоциональным окрасом в
нарушение стандартов журналистики. И слова якобы неизвестного
"Стране" мужчины они называют даже не "заявлением", а
"признанием", – написала Ромалийская.Она написала, что по ее
мнению, "Страна" "работает на условную "руку Кремля", и когда
издание написало, что якобы выяснило личность мужчины, все
российские СМИ "поверили волонтеру" и "разнесли" новость "Страны",
а позже об этом задали вопрос пресс-секретарю Кремля Дмитрию
Пескову."Вот большинство из вас, дорогие читатели этого блога, еще
даже не слышали, уверена, об этом заявлении. А его уже
пресс-секретарь Путина комментирует!" – написала
она.Журналистка обнародовала видео, где мужчина, который выступал
на конференции 26 июня, в 2014 году заявлял, что ничего перевозить
через блокпост не мог."Господа пропагандисты. Вы сработали
"топорно". Стериков в мае 2014-го заявлял: он ничего Олегу
передавать не мог, ничего провезти не мог. А после этого
заявления – что часто ездит в Крым. Это, конечно, не запрещено. Но
ты то ли военный, то ли волонтер, фигурант громкого политического
дела, активно позиционируешь свои проукраинские взгляды и спокойно
ездишь в Крым? Мои источники утверждают, что с апреля 2014-го по
ноябрь 2015-го он побывал в Крыму девять раз. Чаще – на день.
Иногда на несколько часов заезжал. А однажды – только лишь на
час. Зачем волонтеру, поддерживающему украинских военных, на час
въезжать в оккупированный Крым?" – заявила
журналистка.Ромалийская отметила, что ей эта история "видится
иначе". Она напомнила, что международное общество давит на Путина с
требованием освободить Сенцова."Давление все увеличивается. И
Кремль хочет рассказать миру, что Сенцов-то – террорист!
Российским СМИ уже давно не верят. Поэтому "легализуют" месседж
"Сенцов – террорист" через некоторые украинские СМИ (которые, по
моему убеждению, работают на РФ). Именно следовательно, например,
канал NewsOne, принадлежащий нардепу Евгению Мураеву, а попутно и
"112-й канал" раскручивают историю с якобы неожиданно найденными
показаниями Геннадия Афанасьева, где он оговорил Сенцова. А теперь
вот через "Страну" выпускают "военного" и "волонтера", который на
конференции ОБСЕ заявляет, что возил взрывчатку Сенцову. "Страна",
NewsOne и остальные, имеющие отношение к этой грязной игре, помыли
бы руки", – написала Журналистка.Сенцов был приговорен в
РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года.
Российский суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с
сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм,
но прекращать голодовку отказывается.26 июня мужчина в военной
форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме
свободы слова в Украине, что перевозил на своем
автомобиле "один из тех предметов", из-за которых
Сенцова в России обвинили в терроризме.По данным "Страны", на
конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в
Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его
странице много фото с людьми в военной форме. Последний
пост опубликован 25 июня – он разместил фото с
экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ
Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице
также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них
он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на
акции в Киеве.Один из организаторов мероприятия, глава правления
Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии
изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на
конференции о Сенцове, – участник спланированной
провокации.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые нюансы по
делу Сенцова – это не вопрос Кремля.
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