О заявлении мужчины, который якобы передавал взрывчатку украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, много писали российские СМИ, а из украинских изданий первой сообщила "Страна", отметила журналистка Ирина Ромалийская. Ромалийская: Российским СМИ уже давно не верят. Поэтому "легализуют" месседж "Сенцов – террорист" через некоторые украинские СМИ Фото: Ирина Ромалийская / Facebook Она отметила, что о заявлении на журналистской конференции в Киеве мужчины в камуфляже, что он якобы передавал взрывчатку Сенцову. писали российские СМИ, а из украинских изданий первой сообщила "Страна"."Произошло это событие накануне, на конференции ОБСЕ по свободе слова. Вот представляете себе это мероприятие, да? Встает человек в камуфляже и вдруг, когда весь мир давит на президента РФ Владимира Путина с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, говорит: "Так это же я возил взрывчатку Сенцову!" "Страна" называет это "сенсационным признанием". Замечу – это формулировка в новости с ярко выраженным эмоциональным окрасом в нарушение стандартов журналистики. И слова якобы неизвестного "Стране" мужчины они называют даже не "заявлением", а "признанием", – написала Ромалийская.Она написала, что по ее мнению, "Страна" "работает на условную "руку Кремля", и когда издание написало, что якобы выяснило личность мужчины, все российские СМИ "поверили волонтеру" и "разнесли" новость "Страны", а позже об этом задали вопрос пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову."Вот большинство из вас, дорогие читатели этого блога, еще даже не слышали, уверена, об этом заявлении. А его уже пресс-секретарь Путина комментирует!" – написала она.Журналистка обнародовала видео, где мужчина, который выступал на конференции 26 июня, в 2014 году заявлял, что ничего перевозить через блокпост не мог."Господа пропагандисты. Вы сработали "топорно". Стериков в мае 2014-го заявлял: он ничего Олегу передавать не мог, ничего провезти не мог. А после этого заявления – что часто ездит в Крым. Это, конечно, не запрещено. Но ты то ли военный, то ли волонтер, фигурант громкого политического дела, активно позиционируешь свои проукраинские взгляды и спокойно ездишь в Крым? Мои источники утверждают, что с апреля 2014-го по ноябрь 2015-го он побывал в Крыму девять раз. Чаще – на день. Иногда на несколько часов заезжал. А однажды – только лишь на час. Зачем волонтеру, поддерживающему украинских военных, на час въезжать в оккупированный Крым?" – заявила журналистка.Ромалийская отметила, что ей эта история "видится иначе". Она напомнила, что международное общество давит на Путина с требованием освободить Сенцова."Давление все увеличивается. И Кремль хочет рассказать миру, что Сенцов-то – террорист! Российским СМИ уже давно не верят. Поэтому "легализуют" месседж "Сенцов – террорист" через некоторые украинские СМИ (которые, по моему убеждению, работают на РФ). Именно следовательно, например, канал NewsOne, принадлежащий нардепу Евгению Мураеву, а попутно и "112-й канал" раскручивают историю с якобы неожиданно найденными показаниями Геннадия Афанасьева, где он оговорил Сенцова. А теперь вот через "Страну" выпускают "военного" и "волонтера", который на конференции ОБСЕ заявляет, что возил взрывчатку Сенцову. "Страна", NewsOne и остальные, имеющие отношение к этой грязной игре, помыли бы руки", – написала Журналистка.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня мужчина в военной форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме.По данным "Страны", на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.Один из организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на конференции о Сенцове, – участник спланированной провокации.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые нюансы по делу Сенцова – это не вопрос Кремля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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