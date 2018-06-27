В Китайском центре по разведению панд родился 3 пары двойняшек. Самые младшие появились на свет 15 июня этого года, передает со ссылкой на .

Исследовательская база Чэнду (провинция Сычуань) считается одной из крупнейших по разведению гигантских панд, которые находятся на грани вымирания. Обычно гигантские панды спариваются весной. Уже летом они рожают своих детенышей, передает DailyMail.

Первой матерью двойняшек стала одиннадцатилетняя панда Менг Менг. Она родила своих детенышей 23 мая. Это оказались две девочки.

Следующие роды состоялись 5 июня. Семилетняя Я Юн родила мальчика и девочку в восемь утра.

15 июня впервые стала матерью панда Аили. У нее родились два мальчика, имя которым выбирают до сих пор.

Для дальнейшего ухода новорожденных сразу помещают в инкубатор. В первые недели своего рождения панды имеют розовый цвет кожи, слепые и безволосые. Только в течение первых полгода они приобретают свой обыкновенный черно-белый окрас.

На данный момент в центре живут 152 панды.

Заповедники для больших панд в провинции Сычуань, Китай - дом для более чем 30% панд со только мира.

Три заповедника Wolong, Mt Siguniang и Jiajin Mountains охватывают территорию в 925 тыс. га. Среди их жителей не только панды, но и другие виды зверей, находящихся под угрозой вымирания - красная панда, дымчатый и снежный леопард.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира