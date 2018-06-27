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У Хлої Кардашьян з"явилася копія (ФОТО)
27.06.2018 21:40
Сьогодні, 27 червня, святкує свій день народження Хлої Кардашьян. Зірці виповнюється 34 роки.

На честь дня народження Хлої Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасі встановив її воскову фігуру в натуральну величину. До речі, на фігурі справжній одяг Хлої, який вона сама віддала: джинси з високою талією, чорне мереживне боді і туфлі Christian Louboutin.

Хлої написала в Twitter, що вона була шокована, наскільки фігура вийшла реалістичною:

«Ви, народ, відмінно попрацювали!» - написала вона.

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