|У Хлої Кардашьян з"явилася копія (ФОТО)
|27.06.2018 21:40
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На честь дня народження Хлої Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасі встановив її воскову фігуру в натуральну величину. До речі, на фігурі справжній одяг Хлої, який вона сама віддала: джинси з високою талією, чорне мереживне боді і туфлі Christian Louboutin.
Хлої написала в Twitter, що вона була шокована, наскільки фігура вийшла реалістичною:
«Ви, народ, відмінно попрацювали!» - написала вона.
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