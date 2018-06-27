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Вакарчук: Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи
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27.06.2018 21:40
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Украинский музыкант, руководитель группы "Океан Ельзи" Святослав
Вакарчук утверждает, что результаты социологических опросов
относительно его участия в выборах президента Украины неправдивы.
Вакарчук сказал, что в 2007 году не смог продолжить свою
депутатскую работу из-за того, что "почувствовал себя белой
вороной" Фото: Юлия Городецкая / Facebook "Сегодня только из-за
того, что какие-то политтехнологи либо манипуляторы по тем или иным
причинам начали включать мое имя без моего ведома и разрешения в
разные политические опросы, я получаю огромное количество грязи
отовсюду... всяческие глупости, которые с утра до вечера полощут не
только в Интернете, Facebook либо Twitter, но и на разных каналах.
На самом деле все нормальные люди понимают, как и я, что это
неправда", – отметил Вакарчук.Он заявил, что "такие вещи его
никогда не остановят" и он продолжит делать свое дело.Музыкант
добавил, что в 2007 году не смог продолжить свою депутатскую работу
из-за того, что "почувствовал себя белой вороной", ибо не понял
коллег по коалиции, которые блокировали трибуну в то время, когда
ожидалось обращение президента Украины.Следующие президентские
выборы в Украине пройдут в 2019 году.Согласно результатам
опроса, проведенного 11–22 мая социологической службой
SOCIS, 7,3% опрошенных проголосовало бы в первом туре
президентских выборов за Вакарчука, 8,4% – за нынешнего
президента Украины Петра Порошенко.24 июня Вакарчук заявил,
что охотники на существующую политическую систему должны
"попасть в нее и уничтожить", чтобы она больше никогда не
разъедала Украину, как раковая опухоль.
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