Країни Заходу мають пам’ятати, що Україна зараз веде дві війни, захищаючи світ від агресії Росії та розбудовуючи демократію. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив 27 червня на Другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається в столиці Данії Копенгагені.

«Через рік після лондонської конференції з реформування України сильна міжнародна підтримка для України є сьогодні в Копенгагені. Значний прогрес у реформах досягнутий, але український уряд має спиратися на цей імпульс. Ми й наші партнери тут, щоб допомогти», – вказав британський урядовець у мережі Twitter.

Джонсон також відзначив ухвалення в Україні закону про антикорупційний суд. Водночас він вказав на потребу вдосконалити деякі його положення, зокрема, про апеляцію новоствореного органу у тих антикорупційних справах, які є вже зараз.

Сполучені Штати також вважають вкрай важливим ухвалення змін до закону про антикорупційний суд і закликають українських урядовців якнайскоріше ухвалити такі зміни. Про це у Вашингтоні 26 червня заявив виконувач обов’язків заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс, який очолює офіс у справах Східної Європи Держдепартаменту та є відповідальним за Україну.

«Лише внесення змін до цього закону, згідно із якими суд зможе розглядати всі справи, які входять до його юрисдикції (включно із апеляціями по існуючих справах щодо корупції) допоможе подолати корупційні загрози, які існують (в Україні – ред.)», – пояснив Ендрюс позицію зовнішньополітичного відомства США.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

A year on from the London #UkraineReformConference, strong international support for in Copenhagen today. Much progress has been made on reform, but Ukrainian govt must build on this momentum. We and our partners are here to help

