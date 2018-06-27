Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва отметил, что на конференцию по свободе слова, которую в Киеве организовала ОБСЕ, были приглашены "носители совершенно разных точек зрения", в том числе провластной. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гужва: Другая точка зрения, по мнению власти и приближенных к ней, не должна звучать вообще Фото: Елена Скидан / Facebook "Вот уже сутки идет нападение на конференцию по свободе слова, которую в Киеве организовала ОБСЕ. На нее были приглашены носители совершенно разных точек зрения. В том числе и провластной. Например, Лигачева рассказывала о "журналистах" и "не журналистах". Но так как на конференции звучала еще и другая точка зрения (которая, по мнению власти и приближенных к ней, не должна звучать вообще), то мероприятие тут же стало объектом критики провластной тусовки", – написал он.Гужва отметил, что объектом для атаки стал случай с мужчиной в камуфляже, который заявил, что в свое время передавал нынешнему политзаключенному Олегу Сенцову некий предмет, предположительно, взрывчатку.По словам Гужвы, после этого в информационном пространстве началась "истерика", от которой досталось и его изданию. https://www.facebook.com/veprwork/posts/1860930447299157 26 июня мужчина в военной форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме.По данным "Страны", на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.Один из организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на конференции о Сенцове, – участник спланированной провокации.26 июня в Украину не пустили советника главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, российского журналиста Евгения Примакова, который, по его словам, направлялся на конференцию ОБСЕ в Киев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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