|Гужва: Вот уже сутки идет атака на конференцию по свободе слова, которую в Киеве организовала ОБСЕ
|27.06.2018 21:48
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https://www.facebook.com/veprwork/posts/1860930447299157
26 июня мужчина в военной форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме.По данным "Страны", на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.Один из организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на конференции о Сенцове, – участник спланированной провокации.26 июня в Украину не пустили советника главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, российского журналиста Евгения Примакова, который, по его словам, направлялся на конференцию ОБСЕ в Киев.
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