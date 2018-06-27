Украинский документальный фильм "Панорама" будет представлен на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Об этом сообщает со ссылкой на Госкино.

“Проект украинского документального фильма „Панорама“, реализуемой при поддержке Госкино, поборется за победу в „Docs in Progress“ Международного кинофестиваля в Карловых Варах”, — говорится в сообщении.

Полнометражная лента-портрет “Панорама” режиссера и автора сценария Юрия Шилова создается на основе одноименного короткометражного фильма.

Главный герой картины — киномеханик Валентин, 44 года работает в “Кинопанораме”, одном из старейших кинотеатров Киева. В день 60-летия Валентина в кинотеатре происходит пожар и человек вынужден уйти на пенсию. В стране, которая быстро меняется, он пытается найти новый смысл своей жизни.

Напомним, ранее появился первый постер фильма “Дикое поле”, который снимают по мотивам романа Сергея Жадана “Ворошиловград”.

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