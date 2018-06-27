Уполномоченный Верховной Рады по правам человека написала письмо в Кремель с обращением к представителям администрации президента России в связи с недопуском к украинским политзаключенных.

Об этом украинский омбудсмен рассказала в Facebook.

В обращении к пресс-секретарю президента Пескову, омбудсмен пожаловалась, что Путин не выполняет данные обещания,передает со ссылкой на .

"Вынужденная констатировать, что гарантии, предоставленные мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемых граждан Украины на данный момент не реализовано", - отметила Денисова.

Она также сказала, что переговоры с российским омбудсменом не имели результата.

"В своем официальном письме я обращаю внимание господина Пескова на то, что переговоры с Уполномоченным Татьяной Москальковой никаких результатов не дали", - пишет Денисова.

У руководителя Администрации Президента Антона Вайна Украиский омбудсмен просит обеспечить реализацию данных президентом гарантий.

Политзаключенный Кремля Роман Сущенко прислал письмо дочери, в котором рассказал о состоянии здоровья. Также пленник прислал свой 17 рисунок - пейзаж швейцарского города Люцерн.

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