Украинский музыкант, руководитель группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук утверждает, что результаты социологических опросов относительно его участия в выборах президента Украины неправдивы. Вакарчук сказал, что в 2007 году не смог продолжить свою депутатскую работу из-за того, что "почувствовал себя белой вороной" Фото: Юлия Городецкая / Facebook "Сегодня только из-за того, что какие-то политтехнологи либо манипуляторы по тем или иным причинам начали включать мое имя без моего ведома и разрешения в разные политические опросы, я получаю огромное количество грязи отовсюду... всяческие глупости, которые с утра до вечера полощут не только в интернете, Facebook либо Twitter, но и на разных каналах. На самом деле все нормальные люди понимают, как и я, что это неправда", – отметил Вакарчук.Он заявил, что "такие вещи его никогда не остановят" и он продолжит делать свое дело.Музыкант добавил, что в 2007 году не смог продолжить свою депутатскую работу из-за того, что "почувствовал себя белой вороной", так как не понял коллег по коалиции, которые блокировали трибуну в то время, когда ожидалось обращение президента Украины.Следующие президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.Согласно результатам опроса, проведенного 11–22 мая социологической службой SOCIS, 7,3% опрошенных проголосовали бы в первом туре президентских выборов за Вакарчука, 8,4% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко.24 июня Вакарчук заявил, что охотники на существующую политическую систему должны "попасть в нее и уничтожить", чтобы она больше никогда не разъедала Украину, как раковая опухоль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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