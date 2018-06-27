Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы

"Две женщины погибли, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу - это результат дорожно-транспортного происшествия, случившегося 27 июня в 17:30 близко села Озерная Зборовского района. Там на трассе Тернополь-Рава Русская столкнулись легковой автомобиль и грузовик ", - сообщают в полиции Тернопольской области.

На место аварии выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, принадлежащий Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки были две женщины и ребенок. В грузовике - двое военных в кабине и двое в будке.

"В результате удара две женщины погибли. Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы. Других военных осматривают врачи. Продолжается следствие в соответствии со статьей 286 часть 3 УК" , - отметили в полиции.

Фото: dosie102.te.ua

Фото: dosie102.te.ua