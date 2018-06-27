После празднования выпускных вечеров в Винницкой области из-за отравления госпитализировали уже 62 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области, передает .

"По состоянию на 27 июня 2018 года в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы интенсивного лечения и в Чечельницкой больницы планового лечения находится 62 человека, между которых 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в целом в праздновании выпускных вечеров в Чечельницком районе в с. Бондуровка участвовали 68 человек, а в с. Стратиевка - 85 человек.

"Вспышка возникла после празднования выпускного вечера в указанных селах. Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и в помещении школы. Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в кафе "Вербка" с. Вербка Чечельницкого района и доставлялись к местам проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Кроме того, работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме, технологического, холодового инвентаря недостаточно, помещения требуют ремонта. Исследования питьевой воды, на которой готовились блюда, отсутствуют.

Напомним, после празднования выпускных вечеров в Винницкой области 54 человека были госпитализированы в больницу из-за отравления.

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